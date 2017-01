Muitas e boas opções para se refrescar no verão

– O DIÁRIO lista cachoeiras e rios onde você pode aproveitar os dias mais quentes do ano

Dias que já começam com os termômetros marcando altas temperaturas, clima abafado… A época mais quente do ano pede lugares com água gelada para se refrescar! Quem mora na Região Serrana tem que recorrer às cachoeiras para aproveitar melhor os fins de semana – ou quem sabe conseguir um refresco rápido mesmo antes de ir trabalhar. Isso porque no nosso município e entorno há dezenas de opções de quedas d´água e rios, alguns em áreas de unidades de conservação ambiental. Além de muitas possibilidades, outra boa notícia é que a grande maioria desses atrativos pode ser visitada sem a cobrança de nenhuma taxa. Nesta edição, O DIÁRIO destaca alguns “points” para você curtir o verão sem, literalmente, “esquentar a cabeça”.

No entanto, antes de listar as possibilidades de banho de rio e cachoeira é importante destacar os cuidados que deve ter ao frequentar esses locais: – Os ambientes naturais não têm salva-vidas, então reconhecer os pontos onde você pode se banhar de acordo com a sua habilidade na natação é fundamental; – Com o fundo formado por pedras e muitas vezes água escura, pode haver vários trechos com profundidade muito maior do que outros, evite sustos e desastres; – Muitas pedras são escorregadias; – Não mergulhe sem saber se há pedras no fundo dos poços, um choque de cabeça ou costas pode ser fatal; – Em alguns locais, como nas cachoeiras da Serra, há risco de tromba d´água. Fique atento à formação de nuvens e sinais de elevação do nível do rio; – Não deixe nenhum tipo de resíduo e leve apenas boas lembranças dos locais.

Parque Nacional

Para começar, destaque para a terceira mais antiga e uma das unidades de conservação ambiental do país, o Parque Nacional Serra dos Órgãos. Nas sedes Teresópolis (Avenida Rotariana, Soberbo) e Guapimirim (Km 98,5 da BR-116), o PARNASO tem diversas opções de cachoeiras e rios, com muitos poços com boa profundidade. Na unidade local, a grande piscina natural é o atrativo principal. Desde o ano passado, o valor reduzido para moradores dos municípios onde o parque está localizado (R$ 3,00) só pode ser conseguido nos dias de semana, no período de verão. Nos fins de semana, a taxa de R$ 17. Veja mais sobre os dias com desconto no site icmbio.gov.br/parnaso

Garrafão

Também na área do PARNASO, a antiga estrada do Garrafão, paralela à Rio-Teresópolis, tem diversas grandes quedas e pequenos e refrescantes poços – alguns até com bastante profundidade. O acesso é feito pela forte curva de mesmo nome. Após acessar a pequena localidade, deve-se pegar à direita, passando por um pequeno bar. Poucos metros depois, em outra curva, já está a entrada para as cachoeiras. A referência é o sítio Cibelle. Não há cobrança de ingresso.

Macumba

Em outra rodovia, a BR-495, que liga Teresópolis a Itaipava, distrito de Petrópolis, a dica é a Cachoeira “da Macumba” ou “dos 13”, por ficar no quilômetro de mesmo número. O acesso é ao lado da ponte do córrego Açuzinho, onde há um recuo na pista e, anos atrás, funcionava uma feirinha. Há dois poços, e grandes quedas, com grampeação para a prática de rapel. O atrativo fica no entorno do Parnaso. Não há cobrança de ingresso.

Frades e Campanha

Partindo para outra região, o Terceiro Distrito, temos duas opções. A mais conhecida é a Cachoeira dos Frades, localizada no vale de mesmo nome, e entorno do Parque Estadual dos Três Picos. Além da queda principal, com grande e bonito véu, ao longo do rio, nos dois sentidos, há diversos poços e outras pequenas quedas. O acesso é feito pelo km 20 da Teresópolis-Friburgo. Dali, são cerca de seis quilômetros em estrada de terra batida até o atrativo. Também na RJ-130, acessando próximo ao km 22, fica a Cachoeira de Campanha. Nesse caso, há apenas uma leve corredeira e áreas de rio bem abertas. Apesar de muito visitada, é recomendada para os mais experientes, pois a maioria dos pontos tem grande profundidade. Não há cobrança de ingresso.

Subaio

Para quem gosta de aliar outra atividade ao banho de cachoeira, a dica é região do Subaio, que fica em Cachoeiras de Macacu, mas pode ser acessada pela localidade de Canoas/Prata dos Aredes, em Teresópolis. Dois rios e muitas cachoeiras são os atrativos, sendo a principal a “Cachoeira do Messias”, uma queda de aproximadamente 10 metros, localizada em uma área que lembra uma espécie de caverna. Porém, nesse caso é necessário caminhar cerca de 18km, ida e volta. Não há cobrança de ingresso.