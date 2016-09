Ônibus atinge cavalo na Rio-Bahia

– Animal teria se assustado com buzina e saído para a pista

Registrado mais um acidente envolvendo animal na principal rodovia que corta o município, a BR-116. No final da noite do último sábado, um cavalo foi atropelado por coletivo da empresa 1001 no quilômetro 72 da Estrada Rio-Bahia, localidade de Três Córregos, sendo jogado no acostamento. O coletivo, que utilizado em linha turística, teve avarias na parte dianteira. Uma mulher estava no cavalo, caindo na pista e se machucando levemente. Apesar das lesões e grande susto, ela foi atendida no local por resgatistas da CRT e não quis ser conduzida para o pronto socorro do Hospital das Clínicas. Em comentário após publicação da notícia em rede social, uma internauta disse ter presenciado a situação. “Eu estava lá no local. O animal se assustou com a buzina de outro carro que passou e ele acabou indo para a pista onde o ônibus não teve como parar e atropelou; Meu coração está até agora apertado de dó do bichinho”, relatou a internauta Alessandra.