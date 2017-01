PM prende dupla que “fez a limpa” em várias lojas

– Um dos acusados de ação criminosa alegou ser motorista do Uber

Nesta sexta-feira, guarnição do Setor Charlie, do 30º BPM, identificou duas mulheres e um homem acusados de praticarem diversos furtos em estabelecimentos comerciais de Teresópolis, entre supermercados, lojas de departamento e hortifrútis. Os militares foram acionados por funcionários da Americanas no bairro do Alto, sendo informados que as acusadas haviam entrado em um veículo, que havia seguido sentido Soberbo. O automóvel, um Siena de cor prata, foi abordado próximo ao pórtico. Na mala estavam dezenas de sacolas com grande quantidade de produtos furtados.

Dois dos acusados e todo o material terminaram no setor de plantão da 110ª Delegacia de Polícia, onde contabilidade mostrou aproximadamente R$ 5 mil em produtos furtados. Representantes dos estabelecimentos estiveram na DP e recolheram o material. Ao perceber que os três seriam abordados, um das mulheres conseguiu fugir. Porém, acabou deixando a toda a documentação no interior do veículo. O motorista do Siena alegou ser motorista do Uber. Os acusados ficaram acautelados na 110 DP e posteriormente serão transferidos para unidade prisional da Polinter em Bangu, Rio de Janeiro.