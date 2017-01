Prefeito e Mesa Diretora são empossados em sessão solene da Câmara

– Pedro Gil assume presidência com Tenente Jaime e Pastor Luciano como secretários e Leonardo Vasconcelos como vice-presidente

Por pouco usual unanimidade dos votos, foi escolhida no último domingo, 1º, a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Teresópolis para o primeiro biênio da legislatura que se encerra em 2020. Apesar das expectativas de duas chapas a serem apresentadas, os edis optaram por uma chapa única e com o apoio dos doze vereadores e compostas por Pedro Gil como Presidente, Leonardo Vasconcelos como seu vice e, Tenente Jaime e Pastor Luciano como primeiro e segundo secretários respectivamente. Também na reunião foi empossado o prefeito Mario Tricano, na quinta vez que assume o município de Teresópolis em sua carreira política, depois de vitória nas urnas em outubro passado, quando conquistou 35.100 votos. As comissões permanentes e a nova composição do gabinete de gestão da Casa serão definidas durante a primeira sessão ordinária da atual legislatura, prevista para 14 de fevereiro próximo. Segundo o novo presidente, todos os vereadores devem compor essas comissões, independente de posicionamentos contrários ou não ao prefeito.

Com a vitória no Legislativo, Tricano terá toda a cúpula da Mesa Diretora composta por seus aliados partidários, que também fizeram questão de enaltecer o poder interventor do político na definição do quadro de escolha da chapa única. Questionado sobre o risco de se criar uma atuação subserviente e não combativa e fiscalizadora como deveria ser o parlamento, o vereador Leonardo Vasconcelos disse estar confiante de que essa união representa apenas um fortalecimento da própria Câmara e não um consenso em questões legislativas. “Não considero que teremos problemas de consenso excessivo com essa decisão de apoiarmos uma chapa única. Pelo contrário, entendo que seja esse um grande passo para encontrarmos uma solução eficiente para um contexto tão complexo como temos hoje no município. Não entendo que essa decisão de hoje seja uma vitória do Prefeito, mas sim um passo adiante na vontade de mudarmos os nossos destinos na cidade. Estamos com muitas questões emergentes e que precisam de dedicação absoluta para que solucionemos, todo e qualquer tipo de divisão hoje seria prejudicial para nossos objetivos restauradores, isso sim norteia nossa atuação nesse momento”, explicou Leonardo.

Também ouvido por nossa reportagem, o primeiro secretário da Mesa Diretora, Tenente Jaime, explicou que a capacidade de entendimento entre a Câmara e o prefeito será fundamental para promover as mudanças necessárias para o município. “Eu sei que o momento é muito delicado e tenho certeza que esse primeiro passo que demos hoje será o início de uma retomada do crescimento da nossa cidade. Nossos servidores, nossos empresários, a população de uma forma geral, todos aguardam de nós novos vereadores uma postura diferente da que tivemos até então, e essa unidade criada hoje já uma mostra disso. Nossos funcionários passam por dificuldades que precisam ser sanadas e nossa população não está podendo contar com a totalidade dos serviços que lhes são necessários, isso precisa mudar e começa a mudar hoje”, enaltece o vereador.

Outro ponto bastante enaltecido e evocado durante as breves falas foi a fé, e a crença em Deus. Tanto edis, quanto o prefeito e seu vice, fizeram leituras de pequenas passagens bíblicas e lembraram de preceitos cristãos na condução da vida pública. Como o Pastor Luciano, que como segundo secretário também será o responsável pelas leituras bíblicas antes do início das sessões, ação prevista no Regimento interno da Casa. Luciano enalteceu o entendimento dos pares, mas também lembrou da grande responsabilidade que os vereadores assumem a partir de agora com o cenário adverso e a necessidade de mudanças. “Fico muito feliz de ouvir meus pares todos lembrando da importância de nosso Senhor em nossas vidas e acho que a fé será essencial nesse momento. Precisamos acreditar que as coisas vão mesmo mudar a partir de agora e que os nossos destinos estão em boas e competentes mãos. Nossa cidade triunfará e tenho certeza que a nossa vocação grandiosa será restabelecida”, disse o pastor.

Com discursos bem emotivos, Dudu do Resgate, o vereador com a maior votação da atual legislatura, e Claudia Lauand, também enalteceram suas histórias durante a campanha e a chegada ao atual mandato. Já Ronny Carreiro e Pedro Gil, o novo presidente da Casa, aproveitaram nossa reportagem para mandar um feliz ano novo e também demonstrar que esse momento de entendimento pode ser a chave para nossa retomada de crescimento. “Eu tenho muita responsabilidade com a minha comunidade, mas hoje assumo também um compromisso com toda a cidade, com todos aqueles que não se sentiram representados ao longo dos últimos anos que agora depositam na nossa Câmara um voto de confiança. Tenho certeza que seremos dignos dessa confiança e faremos a nossa parte para solucionarmos ou encontrarmos possíveis soluções para os nossos muitos problemas, e com o apoio da nossa cidade”, enalteceu o líder comunitário e agora vereador eleito Ronny Carreiro, que tem fortes ligações com as regiões da Posse e adjacências. Já com ligação direta com o interior, o novo comandante do Legislativo, e que pode efetivamente ser prefeito de Teresópolis em uma possível convocação de eleições suplementares, já que o caso Tricano ainda segue em apreciação na Justiça, Pedro Gil aposta na simplicidade como resposta ao momento de crise.

“Eu não sou de muitas palavras, mas nunca me faltaram atitudes e hoje mostramos com essa decisão por unanimidade que estamos unidos por ações e atitudes de mudança. Nosso interior é um exemplo da necessidade de união e vontade para mudar, mesmo sendo fundamental para o sustento da cidade, pouco recebeu de incentivos e mudanças estruturais. Isso precisa ser prioridade e nossa maior prioridade hoje é recuperar a cidade inteira. Vamos com muita simplicidade e atitudes vencedoras mudar esse momento de tantas dificuldades, acredito no potencial da minha cidade e dos nossos cidadãos”, finaliza o novo presidente que em fevereiro escolhe os nomes que vão compor as comissões permanentes da Casa.