Prefeitura diz que vai cortar gastos com pessoal sem diminuir número de cargos

– Gestão aposta em medidas administrativas para atender orientações do TCE quanto a gastos públicos

A atual administração da Prefeitura de Teresópolis não terá problemas para atender as recomendações do Tribunal de Contas do Estado – TCE – para reduzir os gastos com pessoal. Pelo menos é o que garante o titular da Controladoria Municipal, Nilton Canto, ao comentar o relatório emitido pelo mesmo TCE relacionado às contas públicas do período de 2015, quando o município passou pelo revezamento administração de Arlei Rosa e Marcio Catão. Apesar de aprovar as contas, o Tribunal fez ressalvas relacionadas à Folha de Pagamento, que comprometeu 57,14% do orçamento. O teto para esse tipo de despesa é de 54%.

A notícia da aprovação das contas de 2015 foi destaque na edição do DIÁRIO desta quarta-feira, 14. O colegiado da Corte de Contas acompanhou o voto do conselheiro relator do processo, Marco Antônio Barbosa de Alencar, e aceitou o parecer prévio favorável às contas de Arlei e Catão. Entre diversos pontos levantados pelo TCE-RJ, chama atenção o que indica que os gastos com pessoal do Poder Executivo de Teresópolis ultrapassaram o limite máximo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fazendo a recomendação para a redução desse quadro nos quadrimestres seguintes.

Medidas já foram tomadas

Procurado para comentar sobre as recomendações do TCE, o controlador do município, Nilton Canto, garante que a administração municipal já iniciou as medidas que vão garantir o a cumprimento do teto previsto na lei. “Cabe ressaltar que essa prestação de contas é referente a 2015. A atual administração, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem dois quadrimestres para se adequar. Porém, quando o PIB for negativo, quando aconteceu esse ano no país, o prazo é em dobro. Com isso temos até dezembro. Nossa gestão já tomou medidas como redução de horas extras e gratificações e fatalmente vamos nos enquadrar”, explica. Nilton Canto. O secretário esclarece que não existe nenhuma determinação para que haja corte de pessoa. “A Lei diz que devemos reduzir os gastos, não necessariamente fazer demissões. Nós reduzimos gratificações, tiramos horas extras e adequamos a máquina para atingir esse limite. Cabe ressaltar que esse gasto já está caindo gradativamente. No próximo relatório, de 30 de setembro, isso será enquadrado. Por ser ano eleitoral e final de mandato, temos que cumprir todas as metas previstas”, admite.

Segundo o relatório do TCE, a prefeitura trabalhou com a previsão inicial de arrecadar R$ 488.857.100, mas o recolhimento efetivo somou R$ 417.567.579,26. Ainda de acordo com o balanço de gestão financeira, a prefeitura registrou um déficit financeiro de R$ 74.836.068,36, o que significa que o município teve um saldo negativo ainda maior do que o registrado no ano anterior (R$ 15.272.729,49). O controlador Nilton Canto revela através dos números que esse déficit atingiu, principalmente, os fornecedores da Prefeitura. “Segundo o relatório do TCE, algo que nós já tínhamos identificado numa auditoria preliminar, o débito deixado com fornecedores, excluindo precatórios e exonerações, chegou aos R$ 74,8 milhões. A atual gestão vem trabalhando no sentido de diminuir essa dívida que foi deixada pra dar continuidade aos serviços públicos como Saúde, Educação e Segurança”, garante.

Os gastos com pessoal

Segundo o relatório do TCE, os gastos com pessoal do Poder Executivo de Teresópolis não respeitaram o limite máximo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 54% da RCL. No terceiro quadrimestre de 2015, os valores chegaram a R$ 218.219.500, ou 57,14% da RCL, ficando o município obrigado a reduzir o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, conforme art. 23 da Lei Complementar Federal 101/00. No mesmo período do ano de 2014, os gastos com pessoal na cidade ficaram em R$ 179.257.900, ou 47,51% da RCL.

No caso da Educação o gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R$ 76.523.939,17, o correspondente a 33,52% da receita com impostos e transferências, que somaram no exercício de 2015 R$ 228.278.652,21. O resultado alcançado demonstrou que o município aplicou acima do mínimo exigido pela Constituição Federal, que fixa em 25% do valor dos impostos que servem como base de cálculo.Na prestação de contas, o prefeito de Teresópolis – não sendo informado se Catão ou Arlei – demonstrou aplicação de R$ 79.196.890,54 no pagamento da remuneração dos profissionais que atuam no ensino básico (infantil e fundamental). O valor corresponde a 100% dos recursos recebidos à conta do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), ficando acima do valor mínimo preconizado pelo art. 22 da Lei Federal 11.497/07, que é de 60%.

Ainda segundo o TCE-RJ, a prefeitura destinou às ações e serviços de saúde o valor de R$ 56.816.615,59, o que representou 25,20% das receitas de impostos e transferências de impostos. O resultado ficou acima dos 15% fixados na Lei Complementar 141/12, que regulamenta a Constituição Federal, fixando os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, municípios e Distrito Federal.