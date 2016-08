Preso com três tipos de droga na Rio-Teresópolis

– Homem comprou material em favela e levaria para cidade mineira

Na manhã desta terça-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem de 35 anos na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), no trecho de Magé, portando 475 de pinos de cocaína, cinco trouxinhas de maconha e dois frascos “cheirinho da loló”, entorpecente à base de clorofórmio e éter. Ele teria comprado todo o entorpecente em favela carioca para revender na cidade Leopoldina, Minas Gerais, passando por Teresópolis para chegar ao seu destino.

Os agentes lotados no posto da PRF no município da Baixada Fluminense estavam em ronda de rotina na rodovia quando avistaram um Gol de cor branca, cujo motorista demonstrou nervosismo ao perceber que estava sendo observado. Atentos, os policiais ordenaram que parasse e revistaram o automóvel, encontrando os entorpecentes em duas sacolas plásticas debaixo do banco do motorista. O homem relatou que comprou as drogas em uma comunidade de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, pagando R$ 10 por cada pino de cocaína e R$ 50 por cada trouxinha de maconha. Não foi informado por quanto o material seria revendido na cidade mineira.

A ocorrência foi encaminhada à 66ª DP, em Piabetá, bairro de Magé. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para unidade prisional da Polinter no Rio de Janeiro. O motorista foi indiciado por tráfico de entorpecentes, podendo pegar 5 a 15 anos de reclusão.