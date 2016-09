Presos mais dois soldados do tráfico no Perpétuo

– Menina de 18 anos havia sido recrutada como “soldado”

No final do mês de julho, mais de 20 pessoas foram presas acusadas de tráfico no Perpétuo e comunidades do entorno. Mesmo com a forte ação da Polícia e as consequências para quem se envolve em esse tipo de crime, continua frequente a atuação de jovens na venda de entorpecentes. No final da tarde desta terça-feira, agentes da Polícia Reservada e Supervisão, do 30º BPM, conduziram mais duas pessoas para a 110ª Delegacia de Polícia.

A operação aconteceu na Rua Zenóbio da Costa após os militares ficarem um período em observação e constatarem a comercialização de drogas. Foram abordados um rapaz de 17 e uma jovem de 18 anos, sendo apreendidas 13 trouxinhas de maconha, R$ 69 em dinheiro e um rádio transmissor, utilizado na comunicação entre os traficantes. Após depoimento, o adolescente foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. A mulher foi para o xadrez da 110 DP e, posteriormente, seria levada para unidade da Polinter, no Rio de Janeiro.