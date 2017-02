PRF inicia operação padrão de carnaval na sexta

– Policiamento reforçado nas rodovias federais do RJ até a próxima semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar a fiscalização em mais de 1,5 mil quilômetros das rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro, a partir da sexta-feira até a quarta-feira de cinzas (1). A ‘Operação Carnaval’ tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários, coibir a prática de infrações e reduzir os acidentes.

Equipes da PRF estarão atentas aos motoristas que desrespeitarem a legislação de trânsito. Serão utilizados ‘bafômetros’ para fiscalizar os condutores suspeitos de embriaguez. Quem for flagrado, será autuado com penalidade de multa no valor de R$ 2,9 mil e suspensão do direito de dirigir. De acordo com o teor alcoólico, o motorista ainda poderá ser preso.

Radares portáteis também serão usados nos trechos com maior incidência de desrespeito aos limites de velocidade. Haverá atenção especial para coibir ultrapassagens forçadas ou em locais proibidos. Além disso, a fiscalização de motocicletas será um dos focos durante o período. Grande parte dos acidentes graves ocorre com o envolvimento de motos.

O Grupo de Motociclistas da PRF atuará para coibir o tráfego irregular em acostamentos e nos horários de trânsito intenso. Também haverá patrulhamento aéreo com a utilização de um helicóptero, com tripulação de policiais rodoviários federais, os quais poderão flagrar infrações e emitir autuações.

No Rio de Janeiro, haverá reforço do policiamento nos trechos com maior movimento, como as rodovias Niterói-Manilha (BR-101), Rio-Santos (BR-101), Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Rio-Teresópolis (BR-116) e Ponte Rio-Niterói (BR-101). A rodovia Lúcio Meira (BR-393), a BR-101 Norte (Campos-Macaé) e a BR-356 também terão ações de policiamento preventivo para redução dos acidentes.

Recomendações aos motoristas

Para minimizar os riscos de acidentes, a PRF faz algumas recomendações aos motoristas: – Faça um planejamento da viagem, busque informações sobre o trecho a ser percorrido, programando os detalhes e evitando imprevistos; – Respeite a legislação de trânsito e a sinalização das vias; – Em caso de chuva ou neblina, reduza a velocidade e redobre a atenção; – Lembre-se de ligar os faróis baixos nas rodovias, mesmo durante o dia; – Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança, inclusive os do banco traseiro; – Crianças devem ser transportadas no dispositivo de retenção adequado; – Respeite os limites de velocidade e as condições de tráfego das rodovias; – Não faça ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir; – Em casos de acidentes ou emergências, a PRF pode ser chamada através do telefone 191.