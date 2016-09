Pro Arte tem lançamento de livro e Concerto de Gala

– Exposição coletiva do Atelier de Gravura pode ser vista até o dia 25

Os artistas do grupo Trio Cervantes Marília Vargas (soprano), Nicolas de Souza Barros (alaúde, guitarra renascentista e violão) e Mário Orlando (viola da gamba) novamente se apresentaram em Teresópolis em mais uma edição da série Concertos de Gala, realizada pelo Centro Cultural Feso Pro Arte. A programação da noite do último sábado incluiu coquetel de inauguração da exposição coletiva do Atelier de Gravura; apresentação de balé do Núcleo de Dança; leitura dramatizada do conto “O espelho” de Guimarães Rosa, sob a direção Ayrton Rebello Filho e interpretação de diversos professores do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso); encerrando com a tradicional degustação oferecida pelo restaurante ‘É Vero! Viva Itália’. “Procuramos a excelência e qualidade nas diversas manifestações artísticas”, resumiu o professor Jorge Bragança, presidente do Conselho do Centro Cultural, ao abrir o evento.

Além da programação habitual, uma atração especial levou grande público ao Centro Cultural: o lançamento do livro ‘Discurso sobre leituras entre professores’, da professora Ana Maria Gomes de Almeida, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Unifeso. Comemorando 40 anos de magistério em Teresópolis, ela lançou a obra como uma maneira se encontrar e confraternizar com colegas professores e pessoas da cidade que fizeram parte dessa jornada. Ela explicou que o livro veio de uma pesquisa para sua tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que envolveu 19 professores de duas escolas municipais. “Meu objetivo foi saber o sentido que eles atribuíam à leitura, partindo da premissa de que todo professor é um professor de leitura, independente do componente curricular”, contou.

Exposição

A exposição coletiva do Atelier de Gravura tem curadoria de Dirceu Weber e obras de Andrea Reis, Carl Renzi, Cristina Mangia, Dirceu Weber, Horácio Coelho, Lucemar de Souza, Luiza Nascimento, Marilu Andrasan, Mariana Didonet, Rivka Yauigiu e Tatiana Lotfi. A visitação vai até dia 25 de setembro com entrada franca. Informações pelos telefones (21) 2644-5770/5762 ou pelo e-mail <centrocultural@unifeso.edu.br>.