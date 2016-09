Professor do Unifeso recebe Medalha Marechal Castelo Branco

– Docente do curso de Medicina homenageado “em reconhecimento pelos seus atos meritórios e cívicos”

A Academia Brasileira de Medalhística Militar (ABRAMMIL), em solenidade realizada no Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, outorgou ao professor Daniel Pinheiro Hernandez, do curso de Medicina do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), a Medalha Marechal Castelo Branco, pelos relevantes serviços prestados à nação e em reconhecimento pelos seus atos meritórios e cívicos. “É uma honra ser agraciado pela ABRAMMIL com a Medalha Marechal Castelo Branco. Significa, antes de tudo, reconhecimento. Significa, também, que para ser merecedor desse reconhecimento tive minhas atividades observadas e avaliadas, na saúde, na educação, na história da medicina, no campo cívico, além de outras. Significa que tais atividades são importantes e representativas, e que foram desempenhadas positivamente, sendo aprovadas pelos meus pares e pela sociedade. Ser reconhecido é muito bom, é muito honroso, é muito gratificante, e só me faz pensar que, cada vez mais, vale a pena enfrentar as adversidades para conseguir realizar qualquer ação, da melhor forma possível, seja onde for”, ressaltou o professor Daniel, que também é coordenador do Grupo de História da Medicina (GHM) e do Programa de Literatura, Artes, Memória e Cinema (PLAMC) do Centro de Ciências da Saúde (CCS).

A ABRAMMIL

Com o lema “Semper Fidelis” (expressão latina que significa Sempre Fiel), a Academia foi fundada em 1º de março de 2007 e tem como patrono D. João VI. Sua finalidade primordial é homenagear, em vida, pessoas e instituições que se destacaram em suas respectivas áreas profissionais ou pelos seus atos morais, sociais, patrióticos e culturais, para o bem da sociedade e o progresso do Brasil. A Medalha Marechal Castelo Branco foi criada em 2008, e é cadastrada no Exército Brasileiro e registrada no Ministério da Cultura.