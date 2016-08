Profissionais participam de curso na área de construção civil

– Cerca de 150 pessoas se inscreveram para o treinamento no caminhão-escola da ArcelorMittal

Cerca de 150 profissionais participaram, nesta segunda, 22, do curso gratuito de técnicas em construção civil realizado no caminhão-escola, no pátio do Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão. A iniciativa aconteceu graças à parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, e as empresas ArcelorMittal e Dafel Comercial de Ferro e Alumínio. Formado em Engenharia há 21 anos, Mauro Arruda ministrou as aulas. “Esse curso traz um apanhado sobre a parte de fundação, tipos de solo e de lajes e soluções técnicas para a construção civil de uma maneira geral, entre outras informações. Esse treinamento roda todo o Brasil, e como são milhares de cidades, é um privilégio para o município que consegue receber o caminhão-escola”.

O coordenador do programa no estado, o engenheiro Leonardo Medeiros, destacou que durante este ano o caminhão-escola da ArcelorMittal passará por sete cidades fluminenses, capacitando cerca de 1.500 pessoas, lembrando que o curso existe há oito anos e já formou mais de 15 mil pessoas. O representante da Dafel, empresa parceira do projeto em Teresópolis, Guilherme Coelho, também ressaltou a importância de qualificar os profissionais.

Para os alunos, participar do curso significa ter mais conhecimento e qualificação. “Eu sou autônomo e todo conhecimento é bem-vindo. Quanto mais eu aprender, melhor será para o meu trabalho porque vou estar sempre atualizado”, comentou Luiz André Dias. Estudante do 2º período de Arquitetura, Larissa Carvalho concorda. “É fundamental saber o passo a passo de como funciona uma construção. É um curso interessante e está dentro da minha área de atuação”.