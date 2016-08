Projeto Mais Leitura vende 11 mil livros em uma semana

– Estande de vendas permanece na Várzea até a próxima sexta-feira

A velha máxima de que o brasileiro não gosta de ler está definitivamente enterrada. Prova disso é o sucesso inquestionável do projeto Mais Leitura, do Governo do Estado do Rio, que leva às cidades do interior um estande itinerante vendendo livros novos a preços. O programa chegou pela terceira vez à Teresópolis no dia 15 de agosto. Com uma semana de funcionamento foram vendidos mais de 11 mil livros para os leitores da cidade. Quem ainda não visitou o estande tem que correr. O projeto se despede da cidade na próxima sexta-feira, dia 26.

Com capacidade para mais de 10 mil livros e 700 títulos, o estande está na Praça Balthazar da Silveira, no Centro, em frente à Matriz Santa Teresa. São oferecidos livros novos a preços que variam de R$ 2,00 a R$ 4,00. O horário de funcionamento é das 9h às 18h, sendo que na sexta-feira vai até as 16h. Iniciativa da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a versão itinerante do Projeto Mais Leitura está, desde setembro de 2013, visitando os municípios do Estado. O lojão é um estande de 48 metros quadrados, personalizado com as logomarcas do Projeto Mais Leitura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e das Prefeituras, e conta com expositores, computadores e balcão.

Na Página do Projeto Mais Leitura no Facebook, os cidadãos ficam sabendo do roteiro das versões itinerantes e podem fazer comentários e sugestões. A ampla oferta de títulos – são mais de 6 mil títulos cadastrados – é fruto da parceria do Projeto com as melhores editoras, que também conta com o apoio do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel).

Os livros infantis, um dos mais procurados nas unidades, cerca de 40% das vendas, reforçam a importância do Projeto Mais Leitura na criação de novos leitores. O slogan do Projeto, “Dentro de um livro, a gente encontra mais que histórias. Encontra cidadania” resume a importância da democratização do acesso à leitura.

Novos títulos chegaram

De acordo com Anne Santos, colaboradora do Projeto, a aceitação da população está acima da expectativa. “A aceitação está maravilhosa. Na semana passada nós vendemos mais de 11 mil livros. As pessoas aproveitam o projeto e compram títulos de todos os gêneros. Não temos um destaque para um setor, seja infantil, técnico ou romance. Eles estão levando e tudo”, avalia. De acordo com Anne, vários novos títulos chegaram para serem oferecidos em Teresópolis. “Recebemos dez mil livros essa semana, alguns deles são títulos novos, que nunca estiveram no nosso estande”, garante.

Sempre vale a pena lembrar que o projeto estipula um limite de 10 livros por comprador, sendo que nesse montante só podem haver, no máximo, cinco infantis. Também não é permitida a compra de mais de um exemplar do mesmo livro. “Com essa regra nós democratizamos ainda mais o projeto”, justifica. A dica é sempre levar as crianças, o que acaba ampliando a possibilidade de compras.

Editoras presentes

Record, Rocco, Melhoramentos, Moderna/Salamandra, Mauad, Garamond, Saraiva, Ediouro, Apicuri. Elsevier/Campus, Objetiva, Deescubra, Cuca Fresca, Jovem, Alis, Brasiliense, Consultor, Musa, Globo, Duna Dueto, Lamparina, Summus, 7letras, Almadena, Revam, Graphia, Rovelle/Escala Educacional/Larousse Do Brasil/Florescer Distribuidora De Livros, Nova Luz São Paulo Livraria, Quileditora, Contraponto, Companhia Das Letras, Wva, Grupo Santillana, Gryphus, Outras Letras, Bv Books , Cia Dos Livros, Harlequin, Danprewan, Sá Editora, Editora Panda Books, Editora Fino Traço, Iluminuras, Autêntica, Abril Editora C/Arteaquarolibooks Distribuidora De Livros, Stamppa (Selo Tinta Negra/Ao Livro Técnico/Escrita Fina), Aped, Acesso, Cobogó, Casa Da Palavra, Nova Terra e Editorial Litteris.