Rede elétrica em risco na Fazendinha

– Moradores reclamam de queda de árvore e ausência da PMT e Ampla

Quem precisar passar pela Rua Jaguaribe, na Fazendinha, deve ter a atenção redobrada nas proximidades do número 239. Segundo moradores do entorno, uma árvore de grande porte está tombada sobre a rede de energia elétrica, estando sustentada apenas pela fiação – incluindo aí os cabos de telefonia. Além da possibilidade de rompimento dos fios e consequente interrupção dos serviços, o pesado tronco pode atingir pedestres ou veículos. Também deve ser considerado o risco de acidentes pelo contato com a fiação. De acordo com relato de morador à redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV, a situação foi reclamada à Ampla/Enel na Véspera de Natal e, dias depois, a empresa informou que a responsabilidade de corte da árvore seria do município. Dessa forma, o caso foi encaminhado para a Ouvidoria da PMT, sendo feita a promessa de corte e intervenção das secretarias de Meio Ambiente e Defesa Civil. Até esta segunda-feira, porém, a situação de risco era a mesma. “Trata-se de um caso típico de excesso de burocracia onde um simples processo tem vários donos, fazendo do mesmo, um processo moroso, ineficaz e ineficiente”, atentou Paulo Lopes, um dos preocupados moradores da região.