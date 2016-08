Segundo semestre começa com menos empregos

– Apenas um setor não apresentou mais demissões do que contratações em Teresópolis

Assim como terminou o primeiro semestre de 2016, o segundo período do ano começa com redução do número de vagas de emprego formais em Teresópolis. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, mostram que o município fechou 60 oportunidades de carteira assinada em julho. Nesse mês, foram 1027 admissões contra 1087 demissões (48,58% x 51,42%) no município, situação bastante semelhante com os vizinhos Petrópolis e Nofa Friburgo. E, apesar da palavra “crise” estar em voga, os números também são muito parecidos com os de julho de 2015. De acordo com o Caged, apenas um setor não apresentou redução do número de vagas no início do segundo semestre.

Os dados, divulgados esta semana, mostram que a indústria continua em recessão. Assim como todos os outros meses deste ano, em julho foram mais pessoas demitidas do que contratadas (87 admissões x 124 dispensas, menos 37 vagas). O setor da construção civil também continua em queda. No sétimo mês de 2016, menos 13 vagas com carteira assinada (67 x 80). Na agropecuária, a notícia também foi ruim: 32 oportunidades fechadas (45 x 77). O comércio, que em março e abril manteve os dados positivos, voltou a apresentar queda. Agora, foram fechadas 25 vagas (357 admissões x 382 demissões). O único setor que mais contratou do que dispensou foi o de serviços, com saldo de 46 vagas (470 admissões x 424 demissões). Somados os números do primeiro semestre, foram abertas mais 192 oportunidades com carteira assinada no setor de serviços.

No país, pelo 16º mês consecutivo, o número de demissões superou o total de contratações com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em julho, o saldo entre demissões e contratações foi de menos 94.724 empregos formais. Ao todo foram registradas 1.168.011 admissões e 1.262.735 desligamentos.

No acumulado do ano, segundo o Caged, 623.520 postos de trabalho formal foram fechados, com variação negativa de 1,57% em relação ao mesmo período de 2015. Nos últimos 12 meses (agosto de 2015 a julho 2016), o total de demissões superou o de contratações em 1.706.459, representando uma variação de negativa de 4,18%.

Os setores que registraram as maiores perdas de emprego foram o de serviços (-40.1470 postos), da construção civil (- 27.718 postos), do comércio (-16.286 postos) e da indústria de transformação (-13.298 ). Por outro lado, os setores agrícola (+4.253 postos) e administração pública (+237) tiveram mais contratações do que demissões em julho.

Números por estados

Segundo o Caged, o desempenho positivo da agricultura está relacionado a fatores sazonais, como cultivo de lavoura temporária em São Paulo; o cultivo de soja, em Mato Grosso; e o cultivo de uva em Pernambuco. Todas as regiões registraram queda no nível de emprego formal em julho, sendo que a Região Sudeste foi a que teve a maior perda de postos de trabalho, com 661.757 demissões ante 616.119 contratações, com saldo de 45.638 postos a menos. A Região Sul teve saldo negativo de 23.603 postos, Nordeste -19.558 postos, Centro-Oeste -2.219 postos e Norte -3.706 postos de trabalho formal. O estado de Minas Gerais teve a maior perda de empregos (- 15.345 postos), seguido de São Paulo (-13.795 postos) e Rio Grande do Sul (-12.166). Influenciado pela agricultura, Mato Grosso teve saldo positivo de 2.016 postos de trabalho.

Sine tem 18 vagas de emprego

O Sine Teresópolis fechou a semana oferecendo 18 vagas de empregos, sendo elas para os cargos de balconista (01), empregada doméstica com experiência e referência (01), embalador à mão (06) e carregador de caminhão (10). O órgão alerta que a vaga pode ser preenchida a qualquer momento, dependendo da procura, mesmo antes da chegada do candidato ao Sine, visto que alguns empregadores podem fazer a seleção na própria empresa e não avisar o banco de emprego. Coordenado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) em parceria com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o posto funciona de segunda sexta, das 8h30 às 16h, no Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida Lúcio Meira, 375, Várzea. Telefone: (21) 2641-0357.