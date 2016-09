Sepe realiza ato pela educação na próxima quarta-feira

– Profissionais de Educação vão cobrar a falta de benefícios como plano de cargos, de saúde, vale alimentação e vale transporte

Aguardando desde janeiro que a Prefeitura faça o depósito da parcela prevista dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Magistério, profissionais lotados na Secretaria de Educação do município são chamados a realizar um protesto em frente à Prefeitura. A manifestação, organizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação – Sepe – acontece na próxima quarta-feira, dia 14 de setembro. Eles vão cobrar da Prefeitura o pagamento do reajuste e também de outros benefícios que estão em atraso, como o pagamento dos vales transporte e alimentação e também do plano de saúde, situação que é dividida com toda a categoria.

“Temos na rede municipal de Educação de Teresópolis algumas demandas que estão se acumulando”, destaca o professor Rui Costa, diretor da representação do Sepe no município. “Nós não tivemos o reajuste do Plano de Cargos que a Lei prevê para janeiro, que esse ano seria de 11,36%, que corresponde a um aumento real de aproximadamente R$ 200 no salário. Nosso plano de saúde ainda não foi regulamentado. Os profissionais de Educação, assim como os demais servidores, têm que recorrer à Upa e a rede Sus, onde são grandes as dificuldades. O Vale Transporte demora a carregar e isso prejudica o trabalhador que não consegue pagar a passagem. O vale alimentação também não foi regulamento”, lista o sindicalista. O professor Rio lembra também que o salário dos aposentados não foi depositado. “A gente sabe da situação geral dos aposentados no Brasil e o quanto eles enfrentam dificuldades. Na última assembleia a categoria decidiu fazer um ato no dia 14 e tentar abrir uma negociação com a Prefeitura para amenizar esses problemas. É ano de eleição, as pessoas estão preocupadas com a própria eleição e temos que pensar na caegoria como forma de melhorar a cidade como um todo. A educação é um caminho”, aposta.

Manifestação e debate

Os profissionais lotados na Secretaria de Educação do Município são convocados a comparecer na manifestação. A concentração será a partir das 16h, junto à Prefeitura. “Vamos mostrar aos candidatos e à atual administração que temos forças e que queremos melhorar a situação com muita luta’, convoca o professor.

Falando em eleições, o Sepe está organizando um debate com os candidatos ao cargo de Prefeito de Teresópolis. O evento será realizado na sede da instituição que fica na Rua Delcio Monteiro, 82 – sala 101 – na Várzea. “Nós convidamos os candidatos e a maioria já confirmou. Faremos um debate com o tema Educação, embora outros assuntos também possam ser tratados. Queremos entender o que os candidatos pensam sobre esse tema na nossa cidade. Vamos ouvir, analisar as propostas e ter um bom debate. Caso contrário as eleições ficam muito personalisas, com caras e números. É preciso ouvir cada um para tomar a decisão acertadas”, justifica o professor.

O evento será aberto ao público, porém, por conta da limitação de espaço, a entrada na sede será realizada através de inscrições via e-mail, cuja conta será divulgada nos próximos dias. “Temos capacidade para cerca de 70 pessoas, vamos abrir o e-mail para as inscrições e também para perguntas”, garante.