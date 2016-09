Sete de Setembro vira apresentação na Praça Olímpica

– No Dia da Independência, “desfile improvisado” sequer teve bandeiras hasteadas em Teresópolis

Em Teresópolis, o Desfile de 7 de Setembro passou longe da importância da comemoração pelos 194 anos da independência do Brasil. Apesar da data histórica para o país, o evento foi improvisado ao ponto de o governo municipal não ter a preocupação de sequer hastear as bandeiras nos mastros da Praça Olímpica Luís de Camões, que acabou se tornando palco das apresentações das bandas marciais das escolas administradas pela Secretaria Municipal de Educação. Sem as bandeiras do Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Teresópolis, sem palanque, sem um equipamento de som que permitisse que os participantes ouvissem perfeitamente as informações propagadas sobre os verdadeiros artistas, sem a participação de autoridades ou forças militares, o evento foi salvo pela garra e brilhantismo das crianças envolvidas nos importantes projetos das bandas escolares. Aqueles que geralmente desfilam carregando as placas com os nomes dos estabelecimentos de ensino que estudam ou representando símbolos de acordo com a apresentação, dessa vez tiveram que ficar de fora, sentados no entorno da pracinha e apenas segurando as identificações de suas escolas ou colégios.

A impressão que se teve sobre o Sete de Setembro é que a decisão de realizar o desfile aconteceu na véspera, visto que todos que chegavam ao local não sabiam exatamente onde seria realizado. A informação inicial é que aconteceria no Parque Regadas. Porém, a avenida virou ponto de concentração das bandas escolares, que começavam a tocar na Djalma Monteiro e tinham que improvisar uma manobra para fazer curva e descer a rampa de acesso da Praça Olímpica, onde cada uma tocava de três a quatro músicas.

Agremiações como as do Centro Educacional Roger Malhardes, Beatriz Silva, Euclides da Cunha, Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho, Helena de Paula Tavares, entre outras, mostraram que o município pode brilhar muito além do que é projetado por aqueles que o administram, e que, com garra, determinação e união, podemos ter uma Teresópolis bonita de verdade. Independente de ter que aguardar decisões acertadas de governantes temporários, de pessoas que estarão à frente de cargos, eleitos por voto popular ou pela afinidade política, apenas por períodos que provavelmente não serão suficientes para serem históricos.

Campanhas e protesto

Faltando poucas semanas para as Eleições 2016, muitos candidatos, aos cargos de vereador e prefeito, aproveitaram a aglomeração para distribuir santinhos e tentar angariar possíveis eleitores. Alguns, levaram grandes bandeiras a chegaram a “desfilar” pela pracinha e seu entorno. Porém, devido à falta de divulgação sobre o evento, em alguns momentos havia mais políticos do que eleitores… O Sete de Setembro também ficou marcado pela presença de vitima da Tragédia de 12 de Janeiro de 2011, que usaram as cores da nossa bandeira para lembrar que, mais de cinco anos depois, nenhuma moradia sequer foi entregue.

Momento histórico para o país

Em 9 de janeiro de 1822 e com todo o suporte do Partido Brasileiro, Dom Pedro tomou a decisão definitiva sobre as ordens da corte para que retornasse. A declaração é replicada até hoje nos livros de história. “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que fico”. Por conta do discurso, o episódio ficou conhecido como Dia do Fico. Mas, apesar da decisão de Dom Pedro, os confrontos com a corte portuguesa permaneceram e chegaram ao ponto de, sempre amparado pelas elites e o Partido Brasileiro, o príncipe regente determinou a ruptura política entre Brasil e Portugal. Em 7 de setembro de 1822, foi proclamada, oficialmente, a independência do Brasil, em São Paulo. Quando regressou ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador e coroado com o título de Dom Pedro I, em dezembro de 1822.