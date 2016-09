SindPMT convoca inativos para assembleia

– Novo atraso no pagamento dos salários dos aposentados gera mobilização

Os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Teresópolis só receberam seus salários referentes ao mês de agosto nesta segunda-feira, 19, quando a administração municipal liberou os vencimentos para uma parcela desses trabalhadores inativos. Quem ganha menos do que R$ 4250 teve seu dinheiro depositado. Porém, os cerca de 400 beneficiários que recebem acima dessa faixa, ainda vão ter que esperar para ter acesso ao que é seu por direito.

Atento a realidade financeira da Fazenda Municipal, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis convoca os inativos para uma assembleia nesta terça-feira, às 15h, em sua sede na Várzea. Edital divulgado através das redes sociais aponta o atraso no pagamento como justificativa para o evento, que vai debater também a falta de repasse da verba de aporte ao Fundo Previdenciário – Tereprev.

De acordo com a servidora Andrea Pacheco, presidente do Sindicato, o atraso no pagamento da categoria é um reflexo da situação econômica do município. “O negócio tá muito difícil. Já estamos sabendo que não tem orçamento e que vamos ficar sem pagamento. Esse mês já começou com os aposentados. Ainda faltam cerca de 400 aposentados para receber e a tendência é piorar. Vamos chegar agora entre 30 de setembro e 5 de outubro e não vamos ter pagamento, mesmo atravessando esse período eleitoral. Como vamos fazer sem os nossos salários?”, questiona.

Aposentados cobram providências

Na avaliação de Andrea, o momento político que antecede as eleições municipais acaba tirando o foco do problema da categoria. “Todo mundo pensando em votos e em eleições. O servidor vai ficar sem salários e estamos avisando isso há muito tempo”, recorda.

A presidente revela que os próprios servidores estão cobrando ações do Sindicato através da página que a representação mantém no Facebook. “Recebemos na nossa página centenas de acessos e pedidos de ajuda. A gente sempre fala que o Sindicato não é só a diretoria, mas todos nós servidores sindicalizados. Qualquer decisão tem que partir da plenária realizada na assembleia. Por isso convocamos todos para estar aqui nesta terça-feira, com primeira chamada às 15h e segunda chamada às 15h30 em nossa sede, na Rua Fernando Martins, 35, na Várzea”, aponta. “Espero que os aposentados venham. Mesmo os mais idosos ou enfermos, que enviem representantes da família. Temos que nos unir, o momento é difícil. Nós acompanhamos as contas públicas e sabemos que eles não estão pagando nada, nem mesmo os nossos direitos. A gente tem que ficar de olho, a luta que vem por aí é grande. O pior é que no ano passado nós tínhamos completa liberdade de diálogo com o Governo. Agora não”, afirma.

De acordo com a Sindicalista, a representação entrou na Justiça com pedido de sequestro para garantir o pagmento dos aposentados e pensionistas e agora aguarda a decisão do magistrado. “A parte jurídica depende sempre de resposta. Ou nós vamos para a rua, vestimos a camisa e colocamos a cara para mostrar que vamos lutar pelos nossos direitos, ou vamos viver assim, apanhando, sofrendo e sem ter dinheiro para por comida dentro de casa. Político só tem medo do povo na rua”, afirma.