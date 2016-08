Soldado do tráfico “roda” na Fonte Santa

– Adolescente de 17 anos e dois três terminaram na DP

Entre domingo e segunda-feira, oito moradores da Fonte Santa foram conduzidos para a 110ª Delegacia de Polícia pela acusação de envolvimento com a venda e uso de material entorpecente. Na Rua Álvaro Paná, guarnição do Setor de Inteligência do 30º BPM, a P2, avistou pessoas em atitude suspeita e resolveu abordá-los: Como resultado, encontraram cinco trouxinhas de maconha e R$ 215,00. O mais novo, de apenas 17 anos, seria o “soldado do tráfico” e teria recebido dos outros, de 44 e 18 anos, o dinheiro pela compra da erva seca e prensada. O adolescente ficou apreendido e foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. O homem e o outro jovem foram autuados como usuários e liberados.

OUTRA OCORRÊNCIA – No fim de semana, equipe do Serviço Reservado do 30º BPM, a P2, esteve na Estrada da Fonte Santa, bairro de mesmo nome, apreendendo três trouxinhas de maconha, um frasco de cheirinho da loló e R$ 150 em dinheiro. Cinco pessoas, entre elas uma mulher de 30 anos, terminaram na 110ª DP. Eles foram autuados por associação ao tráfico de entorpecentes e liberados.

Quinta-Lebrão

No último sábado, operação foi realizada pela equipe do DPO Ermitage na Rua 21 de Abril, bairro da Quinta-Lebrão, sendo preso um homem de 34 anos. Na ocorrência, foram apreendidos 140 sacolés de cocaína, R$ 592 em espécie, dinheiro que teria sido obtido com a venda de tal entorpecente, um revólver calibre 38 e seis munições para tal, intactas. Os militares do 30º BPM apuravam denúncias anônimas e encontraram na posse do acusado 30 sacolés de cocaína, além do dinheiro. Na continuidade da ocorrência, os policiais estiveram na casa do homem, encontrando o restante do material. A cocaína apreendida tinha a inscrição “mulher do brabo”. Após autuação no setor de cartório da Polícia Civil por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, o morador da Quinta-Lebrão foi encaminhado para o xadrez local e, posteriormente, para unidade prisional da Polinter no Rio de Janeiro.