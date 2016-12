Teresópolis Rockers termina em segundo na LiFFA

– Equipe local foi um dos destaques da Liga Fluminense de Futebol Americano

No último domingo, 11, o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, recebeu a grande final da Liga Fluminense de Futebol Americano (LiFFA), que teve um jogo espetacular entre o Teresópolis Rockers, invicto, e o Macaé Oilers, que chegou na última partida da competição apenas com uma derrota. O time de Teresópolis foi um dos destaques do LIFFA, mas acabou sendo derrotado na final.

O evento contou com várias apresentações para entreter o público, que estava ansioso para saber quem seria o grande bicampeão. A equipe de Cheerleading do Volta Redonda Falcons fez uma performance animada, acontecendo também demonstração da Equipe de Badminton e vários foodtrucks. Para começar o dia, aconteceu amistoso entre o Volta Redonda Falcons e a Seleção da LiFFA, do qual fazem parte jogadores de vários times, incluindo o Magé Barões, Niterói Federals, Angra dos Reis Destroyers e Rio de Janeiro Islanders. Foi também, o jogo de despedida do atleta Tiago #2, do Magé Barões e Vasco da Gama Patriotas, que pretende se aposentar dos campos.

A partida principal começou com atraso de mais de uma hora, por decisão da arbitragem. Para a execução do Hino Nacional, o Macaé Oilersentrou com a bandeira do time de futebol Chapecoense e logo após foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia com o time de Chapecó. Disputa rolando, aconteceu um jogo emocionante, com direito a fumbles, interceptações, touchdowns anulados, muitas flags e vários tackles e sacks!

Logo no início ambos os times estavam com sede de vitória, mas foi o Macaé Oilers que abriu o placar com um Field Goal no segundo quarto de jogo. As defesas apareceram com extrema força, velocidade e qualidade. Mas foi o ataque do Oilers que realmente deu trabalho.

Um dos momentos mais tensos da partida foi a menos de uma jarda da End Zone. Mesmo com uma defesa impecável, o Teresópolis Rockers não segurou o ataque do Oilers, que na quarta descida conseguiu, com muito esforço e persistência, marcar o touchdown, se afastando ainda mais no placar e garantindo o bicampeonato.

O time de Teresópolis conseguiu marcar três TDs na partida, mas todos foram anulados pela arbitragem. Foram muitas flags, mais de 200 jardas perdidas por faltas, o que deixou bem complicada a situação do Rockers. Mas a equipe serrana lutou até os últimos segundos da partida, o que deixou o Coach Rafael Menezes bem orgulhoso e também anunciou sua aposentadoria do futebol americano.

“Me sinto com o papel de dever cumprido. Este foi o primeiro ano do Teresópolis Rockers, depois de anos fora da LiFFA. É muito difícil montar um time quase do zero e encarar um time tão bem estruturado como o Macaé Oilers, um time que tem condições de disputar a Liga Nacional. Foi um jogo duro, bem disputado e, hoje, eles levaram”, relatou ao site NFL Luluzinha Club.

Após a vitória do Macaé Oilers, o QB Gabriel Lázaro #10, falou, com muita felicidade e lágrimas nos olhos, o que significa bicampeão. “É um sonho, um sacrifício de quatro anos, desde a criação do time, com atletas da seleção brasileira, e atletas americanos que jogam na Superliga e que são destaques. No decorrer da competição o único time que nos venceu foi o Teresópolis Rockers, e aquele último passe da partida que eles venceram ficou engasgado. E hoje, conseguimos deixar eles sem tempo, com uma defesa ótima. Sem a linha e a defesa, não teríamos esse título! Ganhamos de zero!!”

O presidente da Liga Fluminense de Futebol Americano, David Souza, relatou que o objetivo da LiFFA é fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser forte e influente no futebol americano, e os planos para 2017. “Foi um ano bem complicado para a Liga e para a Diretoria, estamos sempre pensando em Futebol Americano, e ainda bem que as esposas entendem, e agora com o Luluzinha Club, elas também acompanham o futebol! E agora, vamos focar em 2017! Que a próxima Diretoria siga com os planejamentos, para que o Rio de Janeiro volte a ser forte no futebol americano além das areias, nos campos também. E ainda mais que teremos novos filiados para o Campeonato Fullpad do ano que vem. Vai ser o apocalipse, no melhor sentido!”.