Teresopolitano vence mais uma na ultramaratona em São Paulo

– Delino Tomé fatura, na sua categoria, as 24 horas da Lagoa do Taquaral na cidade de Campinas

O homem vem se transformando em uma lenda do desporto teresopolitano com conquistas significativas para o município. Aos sessenta e três anos, Delino Tomé é um verdadeiro fenômeno, ao correr a ultramaratona, um esporte “cruel” com a concorrência de muitos anos de diferença. Desta vez foram as 24 horas da Lagoa do Taquaral, na cidade paulista de Campinas, evento organizado pela poderosa Ultra Runner, equipe da qual o próprio Delino faz parte. Exatamente por isso, o atleta veterano fez questão de participar, mesmo já tendo corrido mais de oitocentos quilômetros este mês. O resultado foi o primeiro lugar na categoria maiores de sessenta anos com sobras. Um belo troféu para Teresópolis.

No principio do mês, o ultramaratonista Delino Tomé já havia conquistado um resultado histórico para Teresópolis no Rio Grande do Sul: Os 450 km pelas Trilhas dos Índios Carijós, quando chegou em um festejado segundo lugar e, de quebra, bateu o recorde do brasileiro a fazer uma prova mais longa, sendo simplesmente o terceiro da América Latina a chegar aos 450km. Vinte dias depois, o morador da Barra do Imbuí já estava em outra prova longa. As 24h da Lagoa dos Taquaral, na cidade de Campinas. Uma prova com o selo de qualidade Ultra Runner. “Foi uma prova muito bonita que eu não poderia deixar de estar presente porque ela foi organizada pela minha equipe de São Paulo, a Ultra Runner, então fui lá prestigiar a prova e fui com um propósito de fazer uma boa prova, uma boa quilometragem, representar bem Teresópolis, então eu fiz uma planilha de descanso todos os dias que antecederam a prova, para chegar bem e render o melhor que eu poderia fazer, né e graças a Deus eu consegui rodar bem e consegui bater a minha meta de 151km e conquistei para Teresópolis o primeiro lugar na minha categoria e o sétimo no geral”, comemora o atleta que trabalha na construção civil e treina nas horas vagas.

Ajudando o próximo

Já correndo há muito tempo em altíssimo nível e com o seu jeito simpático, o ultra Delino tem feito diversas amizades no circuito das corridas e participar de uma prova da Ultra Runner acabou sendo mais uma experiência muito satisfatória. “Cheguei lá e fizeram bastante entrevistas comigo na cidade de Campinas, entrevista com o Secretário de Esportes, entrevista com a Record daquela região, então foi muito bom porque lá existe também o reconhecimento do nosso esforço”, narra a fera que também ajudou aos atletas mais novos. “Um amigo meu da equipe me pediu para eu orientar uma jovem que fazia pela primeira vez uma vinte e quatro horas e a gente pode passar uma experiência para ela e já na primeira ultra dela, a menina conseguiu alcançar os 160km e ficar na segunda posição no geral e essas são coisas maravilhosas que acontecem nas ultras e por isso que a gente sempre vai porque é sempre muito importante para ser exemplo e orientar os atletas mais jovens”, completa o corredor de 63 anos que não dá pistas de estar nem perto de parar de correr.

Em benefício dos idosos

No ano passado já foi um sucesso. E em 2016 o atleta Delino Tomé, próximo da gratuidade no ônibus, vai voltar a correr pelos velhinhos. “Este ano, no final de outubro, eu vou estar correndo novamente agora na ciclo faixa por 24 horas com base no Ginásio Pedrão para chamar a atenção para os asilos da nossa cidade e pedir um quilo de alimento não perecível de cada cidadão para que possamos ajudar essas instituições e estimular a prática da corrida, dos exercícios físicos. No ano passado foi muito bom porque eu pude coletar muitos alimentos para a APAE e este ano farei o mesmo pelos asilos. Tenho certeza que o teresopolitano vai ajudar”, completa o corredor que acredita em mais um ano de sucesso. Da mesma forma que acredita no bom desempenho na próxima corrida. “Agora vou fazer uma planilha de descanso porque foram provas muito duras e eu quase completei mil quilômetros em um mês, um recorde na minha carreira e em outubro estarei nos 80km da Arioca, em Minas Gerais.

Agradecimentos

O atleta de melhores resultados em corridas de todos os tempos para Teresópolis agradece a todo mundo que torce por ele nas mais diversas provas do ano e aos empresários que viabilizam de alguma forma as suas participações: Secretaria de Esportes e Lazer, Carrapeta, Viação Salutaris, Supermercados Regina, Supermercados Flor da Posse, Assembleia de Deus, Unisport, Papelaria e Livraria Globo, Requinte Decorações, Soraya Esporte, Terra de Aventura, Mil Doces, San Rafael, Restaurante Papo de Anjo, Ótica Prazer de Ver, Terê Frutas, Academia Planeta Corpo, Academia RV Fitness, Luiz Medeiros, Marragavi Móveis Usados, Drogaria Conceito, Drogaria Vida e Saúde, Eletro Barra, Jorma, Dr. Manoel Vidal, Academia Planeta Corpo, Dr Gustavo Alves, Açougue Tavares, Zabal Bike, Mega Street, Celeiro, Banca Barra, Auto Mecânica Maia, Indústrias Percapa, Diário TV e O Diário de Teresópolis. O meu muito obrigado. Conto com o apoio de todos e a torcida dos teresopolitanos”, termina.