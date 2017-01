Trabalho fotográfico de jovens teresopolitanos em exposição

– Exposto na Calçada da Fama, “Projeto Olhares” mostra arte de moradores do Rosário

O espírito esportivo toma conta da Calçada da Fama desde a última quinta-feira, 12. Com sete painéis e mais de 40 fotografias, o Lar Tia Anastácia apresenta aos teresopolitanos o produto final do Projeto Olhares, curso de iniciação fotográfica realizado com crianças e jovens na Comunidade do Rosário. A exposição intitulada “Olhares no Esporte: os deuses vêm ao Rio”, foi lançada às 10 horas e contou com alguns elementos cênicos que fizeram a alegria dos visitantes.

Estiveram presente na abertura do evento os alunos, a equipe técnica, pais, amigos e o secretário de Cultura de Teresópolis, Márcio de Paula, e o Subsecretário de Educação de Guapimirim, Luiz Cláudio. Patrocinada integralmente pela Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), A mostra busca ampliar a reflexão sobre importância que nós atribuímos ao esporte, revelar ao público um pouco da dedicação, superação e inclusão de atletas, além de pensar nossa relação identitária enquanto país de múltiplas vocações esportivas.

Os alunos do Projeto Olhares tiveram durante um ano uma formação específica sobre fotografia. As aulas trabalharam com alguns conceitos, como composição, enquadramento, luminosidade, abertura de diafragma, ISO e outros. Durante esse período eles, também, tiveram a oportunidade de fazer alguns passeios que possibilitaram a produção das fotografias que hoje são apresentadas ao público a exposição.

Pensar o esporte em nosso país é uma necessidade eminente, pois nossa construção identitária perpassa transversalmente pela nossa proximidade com ele, sua socialização e abertura para a inclusão. Somos um povo cultural por excelência, assim como o somos esportivos. Por isso, a exposição vem despertar sentimentos para identificar qual do outro sobre o esporte.

A montagem da exposição foi pensada para possibilitar a interação com a obra. “Nós a criamos pensando no seu caráter interacional. A ideia é fazer com que todos os visitantes possam imaginar como é ser um atleta, qual sua relação com o esporte e ainda subir ao pódio que montamos especialmente para o momento. O público não será apenas receptor, mas parte viva da exposição”, explica a Coordenadora do Lar, Flávia Becker.

Com a missão de transformar o olhar de crianças e jovens na Comunidade do Rosário, em Teresópolis, o Lar Tia Anastácia, por meio do Projeto Olhares, vem alcançado mais sonhos a cada ano. Em mais um ano de trajetória, o projeto não é apenas um espaço de fotografia, mas de formação do olhar.

O Projeto Olhares é incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, patrocinado integralmente pela CRT (Concessionária Rio Teresópolis Além Paraíba), sob a gestão do Lar Tia Anastácia e Criativa Social e realizado pelo Governo Federal. Para mais informações, acesse: www.projetoolhares2011.blogspot.com.br