Traficantes migram de modalidade criminosa

– Com aperto ao tráfico, número de roubos e furtos aumenta. Polícia prendeu três principais ladrões em ação

Nos últimos meses, as polícias Militar e Civil têm apertado o cerco ao tráfico de drogas – um dos crimes com maior número de registros e que pode gerar diversas outras situações delituosas, inclusive os homicídios. O forte trabalho tem dado resultado bastante positivo, com a prisão de mais de 100 pessoas envolvidas com a venda de entorpecentes nas mais diversas comunidades. Porém, se a polícia aperta de um lado, quem ainda não esquentou seu lugar no xadrez procura outros meios de ganhar dinheiro fácil. Afinal de contas, ninguém dorme bandido e acorda trabalhador. Com a repressão maior ao tráfico, aumentou o número de roubos e furtos em Teresópolis nos últimos meses. Atentas aos problemas, as instituições responsáveis pela segurança no município ampliaram seus olhares também para essas modalidades.

“Infelizmente, a criminalidade migra a prática delituosa que tem como principal conforme o trabalho da polícia vai se desenvolvendo. Nos últimos meses observamos a migração muito grande de elementos que faziam tráfico para o roubo, principalmente de celulares. No primeiro semestre aconteceu um aumento considerável em relação ao ano anterior com prisões de grandes traficantes, com grandes operações onde prendemos aproximadamente 60 pessoas, além das prisões no dia a dia. Assim, a tendência é que, conforme atuamos, aqueles que não forem presos, observando o trabalho da polícia, tendem a migrar para outras práticas”, atenta a Major Renata Alves, responsável pelo setor P3, do 30º BPM.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), nos primeiros sete meses do ano foram registrados 129 casos de assaltos, sendo julho e março os períodos com maior número de comunicações na 110ª Delegacia de Polícia. O quartel da PM tem os dados de agosto, ainda não anexados ao ISP, que mostram que o número reduziu consideravelmente, caindo para 14. No caso dos furtos, onde os pertences são subtraídos sem ameaças à vida da vítima, a situação é ainda pior: De janeiro a julho, foram 744 comunicações. Somente em março, 115 pessoas estiveram no setor de plantão da delegacia para relatar subtrações.

Atentas à situação, as policiais Civil e Militar iniciaram investigações e chegaram aos três principais autores desse tipo de delito em Teresópolis, já conhecidos por tráfico e mais recentemente com diversas denúncias de roubos. Com as informações, foram obtidos três mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal. “Começamos a fazer o acompanhamento de todos os casos, com os registros feitos na delegacia, e chegamos aos três principais autores. Um deles, estava praticando várias vezes ao dia, atacando principalmente mulheres. Com informações sobre roupas que utilizavam, características, imagens de circuitos de segurança, chegamos a eles. Esse foi um trabalho do setor de inteligência do 30º BPM e da 110 DP”, explica a Major, que reforça o pedido que todas as vítimas devem procurar a polícia para comunicar os casos. Quanto maior o número de informações sobre os autores e locais de crimes, fica mais fácil realizar os flagrantes ou obter mandados judiciais para prender os assaltantes.

Quem compra também vai preso

Televisões, celulares, computadores, tablets, bicicletas… De tudo um pouco vai parar na mão da bandidagem. E para onde vão esses produtos obtidos ilicitamente? Para outras residências, comercializados a preços muito abaixo do mercado ou trocados por entorpecentes. Mas, quem acha que está fazendo um grande negócio comprando uma televisão de R$ 1.500 por R$ 300, por exemplo, na verdade está correndo o risco de terminar na cadeia, pegando até três anos de prisão por receptação, conforme previsto no artigo 180 do Código Penal.

“O crime de receptação é um crime continuado, então tem flagrante prolongado por todo o período que estiver de posse do produto adquirido de alguma forma e mesmo quando alegam que foi recebido como presente. É fácil saber se foi obtido de forma ilícita, quando está com o preço muito abaixo do mercado, quando a pessoa não apresenta nota fiscal. Até para presente, é comum entregar a nota para o caso de garantia. Outro ponto interessante é ressaltar que os celulares e outros eletrônicos hoje em dia são todos rastreados, então a polícia judiciaria tem capacidade fazer rastreamento e essa pessoa ser presa a qualquer momento. Então, que evitem comprar sem saber a origem do produto”, atenta a Major Renata.

Número de roubos e furtos em 2016 *

Roubos

Janeiro – 10

Fevereiro – 18

Março – 24

Abril – 20

Maio – 10

Junho – 22

Julho – 25

Total: 129

Furtos

Janeiro – 103

Fevereiro – 100

Março – 115

Abril – 109

Maio – 108

Junho – 104

Julho – 105

Total: 744

* Números do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP)