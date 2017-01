Tricano promete quitar salários atrasados até fevereiro

– Servidores rejeitam parcelamento da dívida e recebem nova proposta do prefeito

Depois da assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis (SindPMT) e de uma reunião com o prefeito Mario Tricano, a principal representante da categoria, Andrea Pacheco, afirmou que, com a rejeição dos funcionários ao pagamento parcelado em 12 vezes, o governo municipal acenou com uma nova proposta para quitar a dívida salarial. De acordo com a presidente do sindicato, Tricano mudou o tom do discurso e foi mais flexível às reivindicações da categoria, prometendo quitar as folhas salariais atrasadas até fevereiro.

“A assembleia contou com mais de mil pessoas, a união do servidor é importantíssima nesse momento e o prefeito já chegou com uma nova conversa. Uma das decisões da categoria foi negar o parcelamento da dívida em até 12 vezes, negou-se aceitar isso, todos querem pagamento imediato. Ele (Tricano) disse que pagamento imediato não tem como, mas que toda a arrecadação que entrar nesses meses de janeiro e fevereiro vai ser para pagar servidor. Ele acredita que até o final de fevereiro consiga quitar essas duas folhas atrasadas: novembro e dezembro”.

A presidente do Sindicato destacou que além das folhas atrasadas, o servidores ainda ficaram sem outros direitos, como dois aumentos de salário previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e também os professores não tiveram reajuste no mesmo período, o que estaria representando uma defasagem de 18%. Uma das possíveis fontes que Tricano apontou para arrecadar mais seria com a aberta de licitação para o banco que presta serviço à prefeitura: “Ele disse que assim vai entrar mais algum dinheiro que também deverá ser repassado para pagar o que deve e reconheceu a gravidade do servidor ficar sem salário”, contou a sindicalista.

O SindPMT pretende ainda ir até a Brasília para falar com a ministra Carmem Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, para explicar toda a situação e tentar encontrar soluções. De posse da contraproposta, os servidores públicos municipais agora irão realizar uma nova assembleia para avaliar vão aceitar as novas condições sugeridas pelo prefeito Mario Tricano: “O que entendemos é que finalmente o prefeito resolveu entrar em acordo com o servidor e agora estamos com uma mesa de negociações aberta. A categoria vai decidir quinta-feira se aceita ou não, porque não tem muito o que aceitar, mas o que os servidores decidirem, nós iremos novamente ter outra reunião com ele até resolver. A gente pretende ter reuniões com ele até o final do ano”, enfatizou Andrea

Quanto aos demais benefícios que foram cortados dos servidores, como plano de saúde e vale alimentação os representantes do SindPMT ouviram do prefeito a promessa de que ele irá viabilizar o retorno destes direitos, o que foi considerado uma grande surpresa, já que até então ele não tinha essa pretensão e chegou a tentar na Justiça o respaldo para cortar algumas dessas obrigações.

Com o trauma causado pelo final de ano sem dinheiro, o SindPMT chegou a questionar o que a prefeitura está fazendo desde já para evitar que a situação se repita: “Ele disse que vai trabalhar e estudou para encontrar soluções e que hoje a solução é aumentar a arrecadação do município. Nós não podemos ficar todo ano assim”, alertou a presidente.