UNIFESO: Inscrições abertas para o vestibular 2017

– Instituição tem vagas em 14 cursos em diferentes áreas de conhecimento

O Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) está com inscrições abertas para o Vestibular Agendado 2017/1, para quatorze cursos nas áreas de Saúde, Humanas e Sociais e Tecnologia. Os candidatos podem optar pelas graduações em Administração, Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia e Pedagogia.

A inscrição é gratuita, e pode ser feita pelo site do UNIFESO ou na Gerência de Comunicação e Marketing, no Campus Antonio Paulo Capanema de Souza (Alto), de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 19h, até o dia 30 de janeiro de 2017. Depois de realizada a inscrição o candidato deverá agendar a realização da prova de redação através do telefone (21) 2641-7006, ou comparecendo no Setor de Seleção-Ingresso-Matrícula (SIM) na SEGEN, Campus Antonio Paulo Capanema de Souza (Av. Alberto Torres, 111 – Alto), de segunda a sexta feira, das 9h às 20h. Quando do comparecimento para realização da prova, o candidato deverá estar munido do comprovante da inscrição, cópia e original da identidade com validade, comprovante de conclusão do Ensino Médio em cópia, CPF e caneta esferográfica azul ou preta para realizar a prova de redação. O resultado deste processo é divulgado 72 horas após a realização da prova, através do site www.unifeso.edu.br, ou pelo telefone (21) 2641-7006.

O candidato aprovado pelo exame do ENEM com nota 5 (cinco) na redação, tem este exame aproveitado para o Processo Seletivo de Ingresso nos cursos de graduação (exceto para Medicina), mas atenção: somente serão aceitas as notas do ENEM a partir de 2014.

Ex-aluno tem desconto especial

O ex-aluno graduado pelo UNIFESO que deseje fazer outro curso superior com acesso pelo reingresso é também beneficiado com um desconto de 50% sobre o valor da mensalidade para qualquer curso, exceto Medicina. Além do reingresso, outras formas de acesso aos cursos do UNIFESO são transferência interna, transferência externa e religamento. O edital está disponível no site do UNIFESO.

Cursos bem avaliados

Com boas avaliações pelo Ministério da Educação (MEC), os cursos do UNIFESO também aparecem bem ranqueados na avaliação anual de cursos superiores realizada pela revista ‘Guia do Estudante’ (GE), da Editora Abril, que consta na publicação ‘GE Profissões Vestibular 2017’, já nas bancas. Sete cursos do UNIFESO foram reconhecidos com três estrelas, também em escala de 1 a 5: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia.

Bolsas de estudo

A Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO), mantenedora do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), oferece o ProEnsino, um programa de bolsas de estudo reembolsáveis que o estudante contrata na medida de sua necessidade, sem juros. O edital do ProEnsino é divulgado periodicamente no site do UNIFESO, e o contrato pode ser feito no valor de 10% até no máximo de 70% da mensalidade.

Quando termina o período do contrato o estudante começa a pagar o mesmo percentual contratado, e pelo mesmo período, sobre o valor da mensalidade vigente na ocasião. O ProEnsino não tem amortização durante o período do contrato nem juros quando da restituição: o valor devido é apenas atualizado pela mensalidade em vigor no momento do pagamento. Também não há envolvimento de instituição financeira ou intermediário, o contrato é feito diretamente pelo estudante com a FESO.

Para demonstrar as vantagens do programa, na página do ProEnsino no site do UNIFESO foi disponibilizado um simulador em que o estudante informa a mensalidade de seu curso e o percentual que deseja contratar do programa, e recebe não só uma projeção dos valores da restituição mas também de quanto custaria o mesmo contrato em agente financeiro, o que inclui a cobrança de juros e outras taxas que o ProEnsino não tem. O edital para o primeiro semestre de 2017 bem como o regulamento do programa e outras informações para a contratação podem ser consultados no site do Centro Universitário.

O UNIFESO também participa dos programas do Governo Federal FIES (de financiamento estudantil) e PROUNI (de concessão de bolsas de estudo).

Informações

Vestibular e acesso pelo ENEM: (21) 2641-7006 ou <vestibular@unifeso.edu.br>

ProEnsino E FIES: (21) 2641-7118 e <beneficios@unifeso.edu.br>

PROUNI: (21) 2641-7144 e <gsecd.prouni@feso.edu.br>

Todos os editais e outras informações estão disponíveis em

www.unifeso.edu.br