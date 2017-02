Veículo pega fogo próximo ao terminal rodoviário

– Populares tentaram conter incêndio, mas fogo só foi extinto pelos Bombeiros

Aparentemente por conta de algum problema mecânico ou elétrico, um Fiat Fiorino de cor branca teve o motor e parte da dianteira destruídos por um incêndio na manhã desta quarta-feira, 22. O motorista dirigia o veículo pela Rua Waldir Barbosa Moreira, sentido Centro, quando percebeu que saía muita fumaça do capô. Ele parou e ainda conseguiu abrir a tampa do motor, constatando as fortes chamas. Outros motoristas e populares tentaram auxiliar no combate ao fogo utilizando extintores, mas as chamas só foram totalmente controladas após a chegada de equipe do Corpo de Bombeiros. O incidente aconteceu nas proximidades do Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti.