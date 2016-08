Viação Dedo de Deus arrecadou mais de 11 mil agasalhos

– Campanha chega ao fim com saldo positivo e atendendo oito instituições

Com mais de 11 mil peças arrecadadas, a ação anual da Viação Dedo de Deus, a Campanha do Agasalho – Compartilhe Calor Humano, foi encerrada oficialmente no dia 12 de agosto, porém as últimas entregas aconteceram na semana passada. Neste ano, os donativos foram destinados às instituições da cidade e aos moradores de rua.

A Coordenadora de Responsabilidade Social da empresa, Marília Figueiredo, destaca a parceria da população na ação. “O inverno na cidade é muito rigoroso. E a população que nos ajuda entende que há necessidade em reforçar as doações para que juntos possamos aquecer pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade”.

A empresa comemora o saldo positivo. “Mais uma vez superamos as expectativas. Os números falam por si, ultrapassamos todos os números anteriores. Nos mobilizamos todos os anos em prol desta ação e nossa maior recompensa vem do agradecimento de quem recebe e de quem doa”, afirma a Coordenadora de Comunicação, Thamirys Carvalho.

Oito instituições foram beneficiadas neste ano: Lar Tia Anastácia; Sopão; Associação de Moradores do Vale da Revolta; Apae; Missão Evangélica Celeiro Santo Internacional; Pastoral da Criança da Paróquia de São Cristóvão; Centro de Reabilitação Kairós; e Instituto Beneficente Batista Monte Hermom. E, para encerrar a Campanha em grande estilo, a equipe do RH saiu às ruas de Teresópolis na noite de quinta-feira, 18, para entregar as peças pessoalmente aos moradores de rua.

A Campanha do Agasalho – Compartilhe Calor Humano, que já é uma tradição na cidade, tem como objetivo diminuir o frio de pessoas e famílias que mais precisam. Para construir uma sociedade mais justa, anualmente a Viação Dedo de Deus conta com a solidariedade da população, que abraça a causa e reconhece o sucesso desta bela iniciativa.