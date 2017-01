– Aulas ensinam organizar pensamentos e emoções através da arte

A arteterapia vem ganhando um vulto cada vez maior depois da divulgação do filme “Nise – coração da loucura”, onde foi percebida a importância da expressão como fator importante na saúde mental. Segundo estudos, através da arteterapia podem ser diminuídos os surtos em psicóticos, pois ela ajuda organizar os pensamentos e emoções, além de ser possível diminuir somatizações, que é a expressão de uma emoção reprimida através de um sintoma físico tais como dores de cabeça, problemas gástricos, alergias, dores diversas, gripes etc.

“Pintar, esculpir, fazer corte e colagem, dentre outros materiais plásticos ajudam a elaboração de conteúdos internos e alcançam até sentimentos que não encontram nas palavras sua expressão. Falar sobre as questões vividas é importante, ajuda a extravasar e a encontrar um novo lugar para o vivido, mas fazer arte leva a transformação, trazer luz e informação ao que antes estava escondido até de si mesmo. Ajuda a encontrar soluções pelo estímulo à criatividade, desperta o lado lúdico da criança interior, aquela que vive o momento presente e sabe fluir na vida de forma saudável e espontânea”, relata a psicóloga Sílvia Rocha, tutora de mais um curso de introdução à arteterapia em Teresópolis.

Teatro, expressão corporal, dança, escrita criativa também são expressões que fazem parte do repertório do programa. O curso de três meses, que já está em sua nona e décima turmas trabalha todas essas técnicas expressivas dentro da abordagem da Gestalt terapia, que aborda a percepção e ampliação da consciência quanto da abordagem Junguiana e seus arquétipos. Ser quem realmente se é parece ser o caminho da própria cura. Nas palavras de C. G. Jung: “Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar”.

“Todos nós vivemos experiências arquetípicas, ou seja, todos temos uma Persona – a máscara social, Sombra – aspectos renegados de mim mesmo, Herói – aquele que luta através de tarefas a serem realizadas, Anima e Animus – sua contraparte feminina e masculina, Self ou arquétipo do si mesmo, dentre outros.

O curso é uma jornada vivencial, pois é fazendo arte que aprendemos seu poder de cura, como ela pode ser usada com diversos públicos e faixas etárias. Passeando pelas imagens arquetípicas é que podemos vivenciar nossa mais profunda conexão com seu verdadeiro Eu”, explica Sílvia.

Num curso de três meses o participante não vai se capacitar arteterapeuta, para isso existe uma formação de arteterapia, também oferecida em Teresópolis, pelo Claudia Brasil Ateliê, que é uma capacitação de dois anos com estágio supervisionado e inscrita nas associações de arteterapia do Rio de Janeiro e do Brasil. “No curso de introdução o participante faz uma jornada em direção a Si mesma que é por si só transformadora e que potencializa o profissional que já trabalha com pessoas, seja educador, psicólogo, terapeuta, professor, fisioterapeuta, psicomotricista, enfermeiro, etc”, pontua a psicóloga.

O curso também é aberto a estudantes dessas áreas de formação. Também é possível o participante fazer o curso visando um autoconhecimento, um momento só seu de auto-reflexão e vivência. O curso é oferecido em dois horários, um a tarde e o outro a noite, uma vez por semana, com duas horas de duração. As primeiras aulas acontecem nos dias 17 e 18 de janeiro. O contato para informações e inscrições é pelo telefone 99801-5728 (WhatsApp).