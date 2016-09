Incêndio atinge Serra dos Cavalos

– Fogo que destruiu grande área verde na encosta teria sido provocado de forma criminosa

Desde a manhã desta quarta-feira, 14, a vegetação da Serra dos Cavalos na localidade do Pimentel, está sendo atingida por um incêndio. O fogo atinge uma grande extensão da encosta, aproximando-se de forma perigosa de residências localizadas nas proximidades, podendo se alastrar para áreas de preservação ambiental que estão dentro do Parque dos Três Picos, vizinha à encosta. O incêndio em áreas de vegetação é recorrente nessa época do ano. Apesar de ser um crime previsto por lei, a prática continua sendo praticada em diversos pontos do município, gerando queimadas incontroláveis e dando muito trabalho pra o Corpo de Bombeiros de Teresópolis. Somente no mês de agosto, o 16º GBM registrou 34 saídas para controle desse tipo de ocorrência, sendo 21 na área urbana e parte do Segundo Distrito e mais 13 no Terceiro Distrito, já de responsabilidade do destacamento localizado em Bonsucesso.

Na ocorrência desta quarta-feira, os soldados do fogo de Teresópolis foram acionados para a área que já é bem conhecida pela corporação, que todos os anos tem que retornar à região para combater os incêndios que em sua grande maioria são criminosos. Por conta disso a natureza vai perdendo força e o solo se torna a cada ano mais pobre e suscetível a deslizamentos de terra. Situação parecida acontece na área entre Bairro dos Artistas e o cemitério municipal Carlinda Berlim, o Caingá. Basta começar o período de estiagem para os Bombeiros serem acionados para controle de fogo em vegetação nessa região, sendo que frequentemente as labaredas costumam chegar bem perto das residências.

Em 2015, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número de queimadas aumentou 27,5% em todo o país, sendo registrados mais de 235 mil ocorrências. Os incêndios florestais detectados pelos satélites predominaram exatamente no período menos chuvoso, entre agosto e dezembro. No ano passado Teresópolis registrou centenas de focos, lembrando que na nossa região o trabalho de combate é sempre dificultado pelas condições do terreno, florestas fechadas em muitos pontos, trechos íngremes e penhascos. Nesse tipo de atendimento o trabalho dos bombeiros é mais braçal, utilizando bombas costais, abafadores e pás.

Bombeiros em alerta

Em recente entrevista, o Tenente Fábio Pimentel, oficial do 16º Grupamento de Bombeiros Militares de Teresópolis, anunciou um panorama local para o período, indicando que a situação pode ficar ainda mais crítica. “Temos números estatísticos muito altos nessa época do ano. Chegamos a atuar na estiagem em até três eventos por dia”, revela. Segundo ele, as causas desses eventos são, na maioria, acidentais. “Normalmente é alguém que não tinha intenção de propagar o fogo, mas que faz o aceiro mal feito e depois que ateia fogo no lixo, não tem a preocupação com as condições do vento”, revela o bombeiro. O aceiro a que se refere o oficial é uma lavra de terreno em volta da propriedade que impede a propagação do incêndio. “O vento leva a fuligem para outras áreas secas e os incêndios acontecem”, revela.

Segundo o Tenente Fábio, existem também as queimadas criminosas que são denunciadas. “Orientamos sempre para que as pessoas denunciem essas queimadas criminosas. Não é somente algo que provoca prejuízo para a população, mas trata-se de um crime ambiental gravíssimo, sujeito à multas”, detalha. “Com relação aos incêndios acidentais, nossa orientação é que as pessoas não queimem folhas e lixo de quintal. Jamais façam isso. Não é possível prever o que o vento vai provocar quando leva uma centelha para um lugar seco”, recomenda.

Ainda de acordo com o oficial, outra prática abominável, de soltar balões, também é criminosa. “Balões são criminosos. Essa prática vem de muitos anos e já consideramos extirpada. É um crime porque não há como dimensionar as consequências da queda de um balão em uma área de reserva”, alerta. Por fim, o Tenente Fábio Pimentel alerta para outras consequências das queimadas e que muitas pessoas não tem conhecimento. “Existem muitos estudos com relação as consequências do fogo em vegetação, ligações fortes de áreas que se queimam em determinada época do ano e que acabam desmoronando no verão. Há o empobrecimento do solo, a falta de percolação da água no solo e isso provoca o escorregamento da massa. Quem não se preocupa hoje com as queimadas, não está projetando o perigo para o futuro, quando podem ocorrer desabamentos”, alerta.

Punição para os criminosos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº12.305/2010) determinou a proibição da queima a céu aberto de resíduos sólidos ou de forma não licenciada. Essa situação se agrava, caso o fogo se propague pela vegetação: de acordo com a Lei 9605, provocar incêndio em mata ou floresta acarreta pena de reclusão, de dois a quatro anos, e multa que varia de R$ 500 a R$ 500 mil. Se o crime for considerado culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa. Em Teresópolis, nos últimos anos esse tipo de crime só não causou mais danos nas nossas áreas verdes por conta do trabalho de prevenção realizado pelo Corpo de Bombeiros e fiscalização por parte também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Denúncias de queimadas ou limpeza de quintal com fogo podem ser passadas para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193; para as secretarias de Meio Ambiente (2742-7763) e Defesa Civil (199); ou ainda para a Unidade de Polícia Ambiental (Upam) dos Três Picos (21) 2649-5603.