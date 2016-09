Teresópolis cadastra famílias para acolher crianças

– Programa da Prefeitura visa proteger menores que precisam ser retiradas de suas casas

Estão abertas em Teresópolis as inscrições para o programa ‘Família Acolhedora’. O trabalho é encabeçado pelas profissionais do Centro de Referência Especializada em Assistência Social – Creas – da Prefeitura e visa cadastrar famílias interessadas em receber em suas casas crianças e adolescentes de até 18 anos que precisam ser afastadas de suas famílias originais por determinação da Vara da Infância ou do Conselho Tutelar do município. O cadastro é feito na sede do Creas, que funciona nas dependências do Ginásio Pedrão, na Várzea.

Segundo a Rafaela Dália, coordenadora do programa, o objetivo é promover o acolhimento temporário por conta do risco social ou pessoal. “Esse trabalho visa a proteção de crianças que precisam ser retirada de suas casas por um determinado período. Para evitar que elas sejam levadas para um abrigo, situação que pode revitimizar a criança, entra a família que fica com a guarda provisória e recebe com todo cuidado em suas casas”, detalha.

O cadastro das famílias candidatas é feito na sede do Creas. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. O atendimento é realizado pela equipe técnica, composta pela assistente social Odaleia Mello e pela psicóloga Zaíra Elbrizi.

Inscrição e capacitação

Para se candidatar a prestação do serviço é necessário cumprir algumas exigências. “Tem um período mínimo de residência aqui no município de Teresópolis, que é de dois anos; toda uma documentação tem que ser apresentada, como Identidade, CPF, comprovante de renda, certidão de antecedentes criminais, atestado de sanidade física, moral, entre outros”, detalha Rafaela. “Precisamos que as pessoas venham até nós para passar todos os detalhes, levar a relação desses documentos necessários. Depois que os documentos são apresentados nós agendamos as entrevistas com as profissionais e também a visita domiciliar. Em seguida é feita a capacitação da pessoa para entender o funcionamento do programa. O trabalho é feito com toda o grupo acolhedor e também com a família de origem , já que o principal objetivo é reinserir a criança em seu lar”, completa.

A concessão da guarda provisória, pelo período de até seis meses, é feita pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso. Casais, mulheres e homens solteiros podem ser acolhedores. As inscrições devem ser feitas no Creas que funciona no Pedrão (Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, na Várzea). O órgão funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h. O edital de chamamento público, com detalhes do programa, pode ser conferido na página 8 da edição de 31 de agosto do Diário Oficial Eletrônico. Cada família poderá acolher uma criança/adolescente por vez, exceto quando se tratar de irmãos, quando o número poderá ser ampliado.

Confira os pré-requisitos para a inscrição no programa

Ser maior de 21 anos; residir em Teresópolis no mínimo há dois anos; ter boas condições de saúde física e mental; não ter pendência judicial; ter tempo disponível para criança e/ou adolescente, capacidade de dar afeto e cujos membros mantenham relação harmoniosa no espaço do lar; receber parecer psicossocial favorável emitido pela equipe técnica do programa; concordância de todos os membros da família ao acolhimento; residir em imóvel com espaço e condições adequadas ao acolhimento; e declarar não ter interesse em adoção. No ato da inscrição é necessário levar a carteira de identidade ou de trabalho; CPF; certidão de nascimento ou de casamento; comprovantes de residência e de rendimentos; certidão negativa de antecedentes criminais; atestado de sanidade física e mental.